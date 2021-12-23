Москва, 23 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Одним из драйверов роста российской экономики является развитие инфраструктуры страны, для чего власти РФ предпринимают все необходимые усилия. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Во время пресс-конференции российскому лидеру задали вопрос о том, что является драйверами роста в России.

«Второе. Какие драйверы роста? Это инфраструктура, развитие инфраструктуры. В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении», — сказал глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижение продолжительности жизни в России из-за пандемии коронавируса с 71,5 до 70,1 года не может не вызывать беспокойство.