Москва, , 12:50 — REGNUM Снижение продолжительности жизни в России из-за пандемии коронавируса с 71,5 до 70,1 года не может не вызывать беспокойство. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить — это продолжительность жизни, она у нас чуть-чуть сократилась: было 71,5 в прошлом году, стало 70,1 (года)», — сказал он.

При этом российский лидер отметил, что такое снижение продолжительности жизни является одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из самых важных задач и драйверов роста для Российской Федерации является сбережение ее народа.