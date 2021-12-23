Москва, , 12:43 — REGNUM Одной из самых важных задач и драйверов роста для Российской Федерации является сбережение ее народа. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В ходе мероприятия российскому лидеру задали вопрос о том, что является драйверами роста России, и в ответ он назвал демографический вопрос одним из наиболее важных и главных.

«Сбережение народа, о котором говорил (Александр) Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время российские специалисты, которые выехали в ЮАР для изучения штамма коронавируса «Омикрон», успешно осуществляют там свою работу.