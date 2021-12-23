Москва, , 12:35 — REGNUM В настоящее время российские специалисты, которые выехали в ЮАР для изучения штамма коронавируса «Омикрон», успешно осуществляют там свою работу. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Как вы знаете, группа наших ученых, специалистов находятся в Южно-Африканской Республике, где собственно и был коллегами обнаружен этот штамм. Они там работают, и работают успешно. Сказать хочу еще раз и поблагодарить наших коллег из Южной Африки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительная отрасль России достигла в 2021 году рекордных показателей.