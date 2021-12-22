Стокгольм, 22 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В предстоящее католическое Рождество исполнится 30 лет со дня распада Советского Союза. Теперь президент России Владимир Путин хочет вернуться к прежнему мировому порядку. С такой темой 21 декабря вышла шведская газета Dagens Nyheter на первой полосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Нет ничего нового в том, что Россия выступает против того, чтобы бывшие советские республики, такие как Украина и Грузия, присоединились к западному оборонному альянсу НАТО. В конце концов, именно опасения России по этому поводу были аргументом в пользу того, что Россия была «вынуждена» вторгнуться в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году… Предлагаемое соглашение, которое запрещает новым странам вступать в НАТО, не должно заключаться с соответствующими государствами, такими как Украина или Грузия. В мировоззрении Путина именно великие державы будут решать, как Европа будет управляться. Такое видение находит свои истоки на конференции в Ялте в 1945 году, когда державы-победительницы во Второй мировой войне разделили мир на сферы влияния.

Но и этого недостаточно для Путина, который хочет вернуться не только к «Ялте», но и к доктрине, сформулированной тогдашним лидером КПСС Леонидом Брежневым осенью 1968 года. Доктрина Брежнева заключалась в том, что Москва дала себе право на вмешательство военным путем в дела диктатур в Восточной Европе, которые хотели идти своим путем. Эту идею «ограниченного суверенитета» Брежнев использовал для оправдания вторжения в Чехословакию.

Это также соответствует общей цели Путина — вернуть России ее былое (советское) величие. Это также согласуется с его хорошо известным заявлением о том, что распад Советского Союза был «величайшей геополитической катастрофой ХХ века», — говорится в статье.