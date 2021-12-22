Донецк, 22 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Власти Украины получали из США контейнеры с химическим оружием, их перебросили в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Об этом официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил 22 декабря в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Он отметил, что о поставках различных видов американского оружия на Украину «все знают». Так, в октябре в страну привезли антидот, а в ноябре — ботулотоксин, который вызывает ботулизм, проще говоря — паралич.

«В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатомётах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки», — сказал Басурин.

Другой контейнер весом 300 кг, добавил он, привезли в Мариуполь. Там был бензоксазепин, это боевое отравляющее вещество в виде аэрозоля. Контейнеры свезли в Харьковскую область, где есть артиллерийские склады. Оттуда груз можно быстро переросить к линии соприкосновения.

Кроме того, на линии соприкосновения есть американские ЧВК, которые способны устраивать «провокации и убивать людей», они неподконтрольны Вооружённым силам Украины, сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о присутствии сотрудников американских ЧВК в Донецкой области Украины, а также о возможных провокациях с химическими веществами, которые доставлены в города Авдеевка и Красный Лиман.

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