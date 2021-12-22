Донецк, , 01:17 — REGNUM Киевские боевики могут отравить питьевую воду, поступающую в Донецкую Народную Республику по реке Северский Донец, сообщил 21 декабря депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Мост через Северский Донец Donland.ru

Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который сообщил, что на востоке Украины готовится провокация с применением химического оружия.

«Мы и так знаем о том, какие химические вещества сбрасываются в реку Северский Донец. Потом это всё идёт на нашу территорию в качестве воды, которая идёт с Украины. У нас другого источника воды нет», — сказал Бердичевский в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, несколько недель в ДНР была «непонятная ситуация с водой, с запахом химических веществ», поэтому сейчас от противника можно «ожидать всё что угодно».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что провокации с химическими веществами на востоке Украины готовят американские частные военные компании. В настоящее время в Авдеевке и Приазовском зафиксировано присутствие более чем 120 сотрудников иностранных ЧВК.

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