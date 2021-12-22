Вашингтон, 22 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частные военные компании США готовят в Донбассе провокации с химическими веществами, не соответствует действительности. Об этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам.

Politico.com Джон Кирби

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Шойгу 21 декабря выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны России и заявил, что около 120 сотрудников американских ЧВК находятся в Донецкой области на востоке Украины с целью совершения провокаций. В города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими веществами.

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — сказал Кирби.

Представитель Пентагона добавил, что у главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина не было контактов с Шойгу на фоне усиления напряжённости вокруг Украины. Проанонсировать из расписания Остина нечего, сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирби рассказал о посещении Украины представителями Пентагона с целью оценки потребностей этой страны в средствах противовоздушной обороны.

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