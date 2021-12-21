Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Представители министерства обороны США посетили Украину для оценки потребностей этой страны в средствах противовоздушной обороны, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Флаги США и Украины U.S. Department of State

«Группа отправилась на Украину, чтобы обсудить с ними вопросы защиты воздушного пространства», — сказал Кирби на пресс-конференции.

Он уточнил, что группа уже вернулась в Соединенные Штаты, однако в Пентагоне пока не готовы говорить об итогах визита и о его влиянии на дальнейшую помощь Киеву в средствах ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Лукас Лейрос отметил, что Украина, устраивая провокации в адрес России, рискует остаться без поддержки НАТО.

Украина остается «лишь инструментом в руках НАТО, но власти этой страны не осознали этого», уточнил он.

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