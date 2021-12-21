Москва, 21 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал повысить денежное довольствие военнослужащих. Об этом глава государства заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин

«Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что денежное довольствие должно превышать уровень зарплаты в ведущих отраслях экономики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что все задачи на текущий год выполнены российскими Вооружёнными силами.

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