Москва, , 14:46 — REGNUM Все задачи на текущий год выполнены российскими Вооружёнными силами, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства.

ВС РФ Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин ставит армии новые задачи — трансляция»

Он подчеркнул, что заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен. Боевые возможности армии возросли на 12,8%.

«Все задачи, определённые на 2021 год, Вооружёнными силами выполнены», — сказал глава Минобороны.

Шойгу добавил, что все подписанные контракты на поставку вооружения выполнены, военные получили более 5 тыс. основных образцов вооружения. В войсках на уровне 95% поддерживалась исправность боевой техники. Общий объём переданных пользователям капитальных вложений превысил 155 млрд рублей, объём незавершённого строительства стал значительно ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу рассказал о формировании в ВКС России первого авиационного полка истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Читайте также: В ВКС России сформирован первый полк МиГ-31 с ракетами «Кинжал»