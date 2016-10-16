Путин: США поддерживали террористов на Северном Кавказе
США оказывали поддержку террористическим организациям, действовавшим на Северном Кавказе. Об этом 21 декабря сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Появление объектов НАТО на Украине ускорит подлёт ракет к Москве — Путин
Появление на Украине инфраструктуры НАТО будет означать, что ракеты смогут быстрее достигать целей на территории России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7−10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — сказал Путин.
Путин: НАТО расширялось, когда у РФ и США были безоблачные отношения
Пять этапов расширения НАТО на восток происходили в годы, когда у России с США и другими странами альянса были хорошие отношения, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Шойгу о ситуации с коронавирусом: «В Вооружённых силах достигнут и поддерживается полноценный коллективный иммунитет».
Президент РФ о действиях США в сфере международного права: «Эти манипуляции надоели!»
По словам Владимира Путина, в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава: «Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений».
Путин: вблизи границ России идёт развёртывание глобальной ПРО
Наращивание группировки НАТО непосредственно у российских границ вызывает серьёзную озабоченность, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Путин поблагодарил руководство и личный состав Минобороны за добросовестное выполнение поставленных задах.
Путин: необходимо и дальше своевременно индексировать денежное довольствие военнослужащих, увеличивать военную пенсию.
Путин подчеркнул, что ответственность за напряжённость в Европе несёт США.
Необходимо продолжить плановое сбалансированное оснащение наших войск современным вооружением и техникой — Путин.
Путин: «Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём европейском пространстве».
Путин заявил о стопроцентной вакцинации личного состава ВС РФ
В Вооружённых силах России была проведена почти стопроцентная вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Путин: «Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договорённостей, которые им по той или иной причине становятся неинтересны».
Путин: доля современного вооружения в ВС РФ составила 71%
В российской армии доля современного вооружения составляет 71%, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
С высокой отдачей действовал военно-строительный комплекс Минобороны, подчеркнул президент.
Путин: в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Самых добрых слов заслуживают военные медики, отметил Владимир Путин.
Путин: «Отмечу дальнейший рост уровня боевой подготовки войск».
Путин: уходящий год был экстраординарным, в первую очередь из-за коронавируса. Но Вооружённые силы чётко и без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи.