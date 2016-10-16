Появление на Украине инфраструктуры НАТО будет означать, что ракеты смогут быстрее достигать целей на территории России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7−10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — сказал Путин.