Москва, 21 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Доля современного оружия в российской ядерной триаде доведена до 89,1%, это рекордный показатель. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин ставит армии новые задачи — трансляция»

Шойгу подчеркнул, что уровень современности в ядерной триаде повышен в результате масштабной и целенаправленной работы, которой руководит президент России Владимир Путин. Совершенствуются в том числе возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов триады.

Сергей Шойгу «Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования — 89,1%»

В качестве примера глава Минобороны привёл четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС, пополнивших стратегическую ядерную авиацию, а также атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» с баллистическими ракетами «Булава», принятый в состав ВМФ.

Напомним, в ядерную триаду включают стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Читайте также: В ВКС России сформирован первый полк МиГ-31 с ракетами «Кинжал»