Москва, 21 декабря 2021, 14:35 — REGNUM В Воздушно-космических силах (ВКС) России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современного вооружения в российской армии превысила 71%.
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