Москва, 21 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. России необходимо развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, а также укреплять безопасность Союзного государства на фоне сложной международной обстановки. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии российского Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами-членами ШОС и ОДКБ. Особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии», — сказал

Также глава Российского государства отметил необходимость дальнейшего роста уровня боевой подготовки войск, что, по его словам, убедительно показали итоги совместного стратегического учения «Запад-2021», в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе состоявшегося 7 декабря в формате видеосвязи американо-российского саммита ответственных за переговоры по стабильности с Россией предложил назначить президент СШАДжо Байден.