Москва, , 14:22 — REGNUM В ходе состоявшегося 7 декабря в формате видеосвязи американо-российского саммита ответственных за переговоры по стабильности с Россией предложил назначить президент США Джо Байден. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии российского Минобороны.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил российский лидер, в ходе переговоров с Байденом, он заявил американскому президенту об обеспокоенности России расширением НАТО к границам нашей страны.

«В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он (Байден) в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению», — сказал Путин.

Также он пояснил, что российская сторона намерена получить от США именно юридически обязывающие гарантии безопасности по поводу приближения к границам РФ альянса.

«Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии», — подчеркнул президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее президент России Владимир Путин заявил, что напряжённая ситуация в Европе — это последствия политики США.