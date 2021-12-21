Москва, 21 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Стоимость жилья в регионах России в 2022 году не будет превышать уровень инфляции. Такой прогноз 21 декабря сделал генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Читайте также: В РФ могут неоправданно вырасти цены на «вторичку» — экономист Школьная

При этом он добавил, что в регионах с низким спросом на жилые квадратные метры рост цен может остановиться. Конкретные субъекты РФ глава госкомпании не назвал.

«Цены на жильё в 2022 году войдут в нормальный цикл и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться», — сказал в интервью РБК Мутко.

Он пояснил, что соответствующий прогноз может реализоваться при условии, если правительство и Центробанк примут достаточные для остановки роста инфляции меры.

Ранее по теме: Российскому рынку жилья предсказали падение спроса в 2022 году

Глава «Дом.РФ» добавил, что рост цен на жильё произошёл из-за введения льготной ипотеки, а также ввиду роста себестоимости строительства и стоимости рабочей силы. В 2022 году, по мнению Мутко, выдача льготной ипотеки замедлится из-за изменений её программы. В частности, будет выдано около 1,4 млн ипотечных кредитов, тогда как в период с января по декабрь 2021 года уже выдано 1,7 млн кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин заявил, что цены на российском рынке недвижимости перегреты, и спрос постепенно уменьшается.

По его словам, спрос в 2022 году должен охладиться, но основные причины будут связаны не с процентными ставками по ипотечным кредитам.