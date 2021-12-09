Москва, , 15:31 — REGNUM В 2022 году РФ может получить неоправданно высокий рост цен на вторичное жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Ипотека Merio

«Пока что в среднем по стране рост цен на вторичном рынке ожидается в границах, сопоставимых с инфляцией, — сказала Школьная. — По-прежнему очень многое будет зависеть от действий регуляторов рынка. Если, например, продолжить неосторожно обращаться с таким инструментом, как ипотека, то и в следующем году мы можем получить неоправданно высокий рост цен. В этом случае возрастут и риски обвала цен, что негативно скажется не только на всех участниках рынка недвижимости, но и на экономике страны».

По ее словам, в настоящее время не видно причин для ускорения роста цен на вторичное жилье, наоборот, есть предпосылки к его замедлению.

«Более того, мы ожидаем коррекции цен на объекты с посредственными качественными характеристиками и в районах, где цены были сильно перегреты ажиотажным спросом», — сказала Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России продолжит расти спрос на вторичное жилье.

Читайте ранее в этом сюжете: Появился прогноз о том, сколько в РФ будут расти цены на вторичное жилье