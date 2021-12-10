Москва, , 16:37 — REGNUM Цены на российском рынке недвижимости перегреты, и спрос постепенно уменьшается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы ВТБ о том, что в РФ ставки по ипотеке могут стать двузначными.

Ипотека

«Не думаю, что эти прогнозы — какая-то уловка банкиров для стимулирования спроса на ипотеку сейчас. Спрос на ипотечные кредиты не такой динамичный, жильё не покупается вот так легко, необдуманно, вмиг, — сказал Ковригин. — Рост ставок по ипотеке не сильно скажется на состоянии спроса на рынке жилья. Спрос должен в 2022 году охладиться, но основные причины будут связаны не с процентными ставками по ипотечным кредитам. Цены на рынке сейчас перегреты, спрос постепенно и так уменьшается. В 2022 году льготная ипотека сильно сократится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году у жителей РФ есть все шансы увидеть в большинстве банков двузначные ставки по ипотеке.

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