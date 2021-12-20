Вена, , 23:21 — REGNUM Правительство Австрии незадолго до рождественских каникул ужесточило правила въезда в страну из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 20 декабря немецкий журнал Spiegel.

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В частности, свободный въезд в страну теперь будет разрешён только лицам, получившим не менее трёх доз вакцины. Те, кто был вакцинирован дважды, а также переболевшие COVID-19 должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Не прошедшие тестирование на вирус по прибытии в страну будут помещаться на карантин.

Сообщается, что исключение из правил предусмотрено только для беременных женщин и людей, имеющих отвод от вакцинации по состоянию здоровья.

Ситуация с COVID-19 в Австрии значительно улучшилась после трёхнедельной изоляции. Средний уровень заболеваемости в стране за последнюю неделю составил 230 случаев на 100 000 жителей, что значительно ниже, чем в соседней Германии, где этот показатель в настоящее время составляет 316 случаев на 100000 жителей.

В связи с улучшением ситуации в Вене вновь открываются предприятия общественного питания, возобновляет работу гостиничный бизнес.