Берлин, , 23:03 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Германии после недельной тенденции к снижению вновь демонстрирует рост. По данным Института Роберта Коха (RKI), за последнюю неделю уровень заболеваемости в стране составил 316 случаев на 100 000 жителей, сообщает 20 декабря журнал Spiegel.

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Согласно данным органов здравоохранения, за последние сутки в Германии было зарегистрировано 16 086 новых случаев заражения, скончались ещё 119 пациентов с коронавирусом.

Общее число выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии достигло 6 809 622 человек, а число умерших от COVID-19 возросло до 108 352 человек. Излечились от заболевания 5 801 400 пациентов.