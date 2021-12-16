Москва, 16 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Соблюдение всех правил профилактики распространения коронавирусной инфекции позволит жителям России отметить наступление Нового года без ограничений. Об этом заявила 16 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва перед Новым годом

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По её словам, прогноз эпидситуации на начало января зависит от того, как ведут себя люди, проходят ли вакцинацию и следуют ли правилам профилактики.

«Если будем всё соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений», — сказала Попова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РоспотребнадзораАнна Попова заявила о создании в РФ тестовой системы, предназначенной для выявления штамма коронавируса «Омикрон».

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