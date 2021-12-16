Попова рассказала, как встретить Новый год «с удовольствием»
Москва, 16 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Соблюдение всех правил профилактики распространения коронавирусной инфекции позволит жителям России отметить наступление Нового года без ограничений. Об этом заявила 16 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»
По её словам, прогноз эпидситуации на начало января зависит от того, как ведут себя люди, проходят ли вакцинацию и следуют ли правилам профилактики.
«Если будем всё соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений», — сказала Попова РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РоспотребнадзораАнна Попова заявила о создании в РФ тестовой системы, предназначенной для выявления штамма коронавируса «Омикрон».
Читайте также: Попова: в России создали тест для выявления штамма коронавируса «Омикрон»