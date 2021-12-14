Москва, , 12:00 — REGNUM Тест-систему, предназначенную для того, чтобы выявлять штамм коронавируса «Омикрон», создали в России. Об этом 14 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании РАН.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления «Омикрон"-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что на сегодняшний день в России выявлено 16 случаев заражения названным вариантом SARS-CoV-2 и добавила, что суточный охват тестирования на COVID-19 увеличен в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявлено 28 343 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.