Гюмри, Армения, 16 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. На дислоцированной в Армении 102-й российской военной базе медики Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировали более 90% личного состава. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Вакцинация

пресс-служба ЮВО «На сегодняшний день ревакцинировано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, а также сотрудников гражданского персонала военной базы ЮВО».

Ревакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе филиалом окружного военного клинического госпиталя и медицинскими подразделениями соединения. Перед прививкой военные медики информируют пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека и проводят необходимое медицинское обследование.

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Отмечается, что к настоящему времени в ЮВО всего от коронавирусной инфекции ревакцинировались более 122 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном военном округе ревакцинацию от COVID-19 завершили около 120 тысяч военнослужащих и гражданского персонала дислоцированных на его территории соединений, воинских частей и организаций.

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