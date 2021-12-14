Ереван, , 11:38 — REGNUM В авиационной части дислоцированной в Армении военной базы Южного военного округа (ЮВО) прошли «командирские» учебно-тренировочные полёты. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Истребитель МиГ-29 Mil.ru

пресс-служба ЮВО «Экипажи истребителей МиГ-29 отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях днём и в ночное время, в горах, посадку по приборам, манёвры ухода от средств поражения».

В командирских полётах традиционно задействуется только командный состав авиационных частей. Они выполняются с целью совершенствования методик выполнения полётных заданий и последующего обучения молодых пилотов, повышения эффективности организации полётов и их безопасности.

Командирские полёты, как правило, проводятся в начале нового учебного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиационной части объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, состоялись учебно-тренировочные полёты истребителей Су-30СМ с «командирскими» экипажами.

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