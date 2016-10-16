Президент России Владимир Путин в четверг, 16 декабря, проводит переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибыл в Россию с визитом.

С президентом Монголии планируется обсудить состояние и перспективы развития стратегического партнёрства между РФ и Монголией, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

Кроме того, президент проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и встретится с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.

На заседании набсовета АСИ представят результаты рейтинга качества жизни регионов и информацию о ходе реализации Национальной социальной инициативы, а также обсудят новую стратегию АСИ до 2024 года. Президенту покажут выставку проектов АСИ.

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