Начало беседы с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом
В. Путин: Уважаемый господин президент!
Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приехали к нам, приняли приглашение. После Вашего избрания, насколько я понимаю, это первый Ваш заграничный визит, это хороший знак.
Визит проходит в год столетия установления между нашими странами дипломатических отношений, [они] строятся сегодня на основе Договора [о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве], который мы несколько лет назад подписали.
Причём отношения развиваются, несмотря на пандемию, практически по всем направлениям: это и экономика, это и политические связи, сотрудничество в военной области, на международной арене.
У Вас очень большая, насыщенная программа, я знаю, пребывания в России. Уверен, что Ваш визит будет удачным, принесёт хорошие результаты.
Что касается экономики, то в прошлом году он [товарооборот] сократился в связи с пандемией на 20 процентов, но в этом году, за первые три квартала текущего года, он увеличился примерно на 25. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и можем [его] превзойти.
Господин президент, я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать.
Источник: kremlin.ru
Ухнаагийн Хурэлсух также затронул вопрос модернизации центрального железнодорожного коридора и отметил большие возможности сотрудничества в энергетике.
«Мы очень довольны результатами работы, которую проводим в области проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии», — сказал он.
Президент Монголии также отметил, что внимательно следит за отношениями между соседями.
«Вчера у вас состоялась видеовстреча с главой КНР. Мы с большим интересом наблюдаем, и думаю, что и весь мир тоже уделяет большое внимание вашему сотрудничеству», — отметил он.
По словам монгольского президента, именно поэтому и выдвинута инициатива «Транзитная Монголия», так как это кратчайший путь, который соединяет Европу с Азией.
«Есть один вопрос — это активизация торгово-экономических отношений. Когда я вступил на должность президента, то поставил перед собой цель провести национальный проект «Транзитная Монголия». И я считаю, что в рамках реализации этого проекта очень важна также координация с инициативами, которые вы озвучили, о создании Большого евразийского партнерства. Мы горячо поддерживаем эту инициативу», — цитирует ТАСС Ухнаагийна Хурэлсуха.
Монголия горячо поддерживает инициативу о создании Большого евразийского партнерства, сообщил президент республики Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Министры финансов двух стран также обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в рамках отмечаемого в этом году 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Построенная в середине XX века железная дорога соединила Россию, Монголию и Китай и сократила железнодорожный путь из Европы в Азию на 1025 километров. В 1949 году создано советско-монгольское предприятие «Улан-Баторская железная дорога» с равным распределением долей в уставном капитале. Сегодня протяженность УБЖД составляет 1815 км. В 2018 году правление этой российско-монгольской компании утвердило долгосрочную программу модернизации и развития УБЖД до 2030 года, отмечает ТАСС.
В рамках визита делегации Монголии в Россию состоялись переговоры министров финансов России и Монголии Антона Силуанова и Болдына Жавхлана. Они обсудили сотрудничество двух государств в финансовой сфере, уделив при этом особое внимание совместному российско-монгольскому предприятию «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД), сообщила пресс-служба монгольского ведомства.
Визит проходит в год столетия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
Глава российского государства поблагодарил президента Монголии за то, что тот принял приглашение и приехал в Москву.
«После вашего избрания, насколько я понимаю, это первый ваш заграничный визит», — сказал Путин.
Путин выразил уверенность, что визит в Россию будет удачным, запланирована большая насыщенная программа пребывания.
Президент России отметил, что отношения двух стран развиваются, несмотря на пандемию, по всем направлениям: это и экономика, и политические связи, а также сотрудничество в военной области и на международной арене.
«Что касается экономики, то в прошлом году он (уровень товарооборота) сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года увеличился где-то примерно на 25%. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти», — сказал Владимир Путин.
Россия и Монголия по итогам 2021 года могут превзойти показатели товарооборота, которые были до начала пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
Пресс-служба Кремля также сообщила, что стороны обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.
Президенты обсуждают состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.
Путин отметил восстановление товарооборота России и Монголии
Экономические связи России и Монголии быстро восстанавливаются после трудного кризисного периода. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Президент России Владимир Путин в Москве приветствовал президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха. Глава Монголии совершает свой первый визит в Россию после избрания на пост президента в июне 2021 года.