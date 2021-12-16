Москва, , 17:24 — REGNUM Политическая декларация принята по итогам переговоров 16 декабря президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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В заявлении, которое сделал по итогам встречи президент России, говорится, что «переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе».

Владимир Путин «Мы с господином президентом приняли совместную политическую декларацию. Она идёт в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, и, главное, в декларации поставлены чёткие ориентиры дальнейшего углубления двусторонних связей по различным направлениям взаимодействия».

Глава государства добавил, что участники переговоров договорились о подписании целого ряда межправительственных и межведомственных документов, касающихся большого количества сфер взаимодействия двух стран. Среди этих соглашений есть торговые и экономические.

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