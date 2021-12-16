Ново-Огарево, Московская область, , 15:10 — REGNUM Экономические связи России и Монголии быстро восстанавливаются после трудного кризисного периода. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Монголия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Что касается экономики, то в прошлом году (оборот) сократился в связи с пандемией на 20%. Но в этом году за первые три квартала увеличился где-то на 25%, и есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня или может превзойти», — заявил Путин.