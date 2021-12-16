Москва, , 17:03 — REGNUM В настоящее время прорабатывается проект строительства газопровода по территории Монголии из России в Китай. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Монголия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В практической проработке проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай — работае двигается, и двигается успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири — 2». Уже определены оптимальные маршрут, протяжённость, другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование», — заявил Путин.