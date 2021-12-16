Москва, 16 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Ревакцинация от коронавируса — единственный способ остановить распространение нового штамма «Омикрон», пройти её нужно не позднее, чем через шесть месяцев. Об этом врач и телеведущийАлександр Мясников написал в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что в преддверии волны заражений «Омикроном» призыв к ревакцинации пришёл на смену призыву к самой прививке. Получить новую дозу вакцины в начале или середине февраля следует тем, кто привился или переболел коронавирусной инфекцией в октябре или раньше.

«Неважно, переболели Вы или вакцинировались, вам надо ревакцинироваться не позже, чем через 6 месяцев. Более того: в странах Европы и США вводят норму — ревакцинация уже через три месяца, иначе «Омикрон» не остановить!» — подчеркнул Мясников.

Очередная волна заболеваемости, добавил он, ожидается в конце февраля — марте. Ревакцинироваться следует препаратом «Спутник Лайт». Людям с тяжёлыми хроническими болезнями или иммунодефицитом, а также тем, кто принимает гормоны, третью дозу вакцины — «Спутник-Лайт» — следует ввести через 21 день после второго компонента «Спутника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников рассказал о суперраспространителях коронавируса.

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