Москва, , 15:42 — REGNUM Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал 13 декабря в новом выпуске передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» о том, кто является суперраспространителем коронавируса и чем такие люди опасны.

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

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«80% всех заражений происходит от 20% людей. Есть больные ковидом, от которых практически невозможно заразиться, даже если вы ели с ними из одной тарелки. А некоторым переносчикам вируса достаточно просто пройти мимо вас, и вот вы уже заразились. Речь идет о так называемых суперраспространителях», — сказал он.

Также Мясников отметил, что несмотря на коллективный иммунитет, который вырабатывается, когда многие переболели определенными штаммами, появляются новые разновидности вируса.

«Они не из-за границы привозятся. Они возникают не в летучих мышах, ни где-то там, а внутри тяжело больных со сниженным иммунитетом. Это и онкология, и ВИЧ, и хроническое заболевание почек… Люди, у которых иммунитета нет и в которых вирус чувствует себя очень вольготно и мутирует очень быстро, считаются суперраспространителями. Вирус, который мог бы мутировать лет десять, внутри таких больных людей мутирует за месяц», — добавил врач.

При этом он призвал таких «суперраспространителей» вакцинироваться по несколько раз так как на них, по словам Мясникова, прививка действует хуже, нежели на людей с крепким иммунитетом и хорошим здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вероятность вытеснения штамма коронавируса «Дельта» новым штаммом «Омикрон» есть, на это указывают специалисты.