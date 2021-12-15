Москва, 16 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении в России QR-кодов, сообщает ИА REGNUM. Правительство РФ предложило палате парламента принять соответствующие поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Duma.gov.ru Голосование в Госдуме

Законопроект носит рамочный характер, его реализация предусматривает принятие законодательных актов на уровне субъектов РФ. Документом определяется порядок оказания услуг населению в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, устанавливается порядок посещения гражданами мест проведения массовых и других мероприятий, организаций культуры, кафе и ресторанов, магазинов и иных объектов (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости и аптечных организаций) при введении по решению президента губернатором мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае угрозы распространения ковида.

Кроме того, закрепляется положение, в соответствии с которым финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Предполагается, что нормы будут иметь ограниченный срок действия — с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года.

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Законопроект прошел 30-дневную рассылку, регионы определились со своей позицией: в комитет Госдумы по безопасности поступило 146 положительных отзыва из субъектов РФ.

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Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, десятки тысяч обращений от граждан с призывами не принимать закон, направленный в том числе на сегрегацию общества.

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Ранее все пять фракций Госдумы провели встречи с представителями правительства РФ по этому законопроекту: вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Росздравнадзора Анной Поповой. Ряд лидеров фракций сразу заявили о намерении голосовать против инициативы: это лидер СРЗП Сергей Миронов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Пока не поддерживать законопроект решил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Единая Россия» ранее заявляла о поддержке введения QR-кодов.

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