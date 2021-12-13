Москва, 13 декабря 2021, 16:09 — REGNUM На случай распространения в России штамма коронавируса «Омикрон» у правительства разработан специальный план, заявила 13 декабря вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голикова за заседании рассказала, что в стране в 1 июле стартовала двухэтапная углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19.
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