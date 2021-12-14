Москва, , 18:40 — REGNUM В ковидный сертификат включат данные о медотводе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по безопасности.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Кроме данных о проведённой вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», — сказала Голикова.

Также, по ее словам, сертификат не содержит информации, нарушающей с точки зрения публичного доступа права граждан.

Вице-премьер уверена в высокой степени защиты сертификата от подделки.