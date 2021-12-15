Москва, , 15:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затронули тему поставок российского зерна Китаю в ходе онлайн-встречи 15 декабря. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос и добавил, что эту тему главы России и КНР обсудили «достаточно подробно».

Ушакова также спросили, если ли ясность о сроках открытия китайского рынка для поставок зерна из всех регионов РФ. Он сказал, что этот вопрос изучат, а ответ будет дан по линии соответствующих ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, Ушаков также рассказал о намерении Путина и Си Цзиньпина создать независимую финансовую инфраструктуру. Предполагается, что она будет обслуживать торговые операции между двумя странами, а другие государства влиять на неё не смогут.

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