15 декабря президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. Встреча запланирована в формате видеоконференции. «Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», — заявили в пресс-службе Кремля.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «чрезвычайно важные переговоры». «Ожидаем, что будет достаточно продолжительный по времени контакт с очень широкой повесткой дня. Первая часть встречи будет открытой», — добавил он.

Кроме того, 15 декабря Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На нём будут обсуждаться вопросы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах, а также выполнение планов по возведению объектов капитального строительства в рамках национальных проектов.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.