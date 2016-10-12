Торговый оборот России и Китая поставил новый рекорд — Путин
Объём товарооборота России и Китая уже превысил рекордные показатели 2019 года. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Китай и Россия едины в неприятии политизации спорта — Путин
Китай и Россия вместе выступают против попыток политизации олимпийского движения. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин прибудет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр
Лидеры России и Китая встретятся лично на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Россия и Китай вывели отношения на «беспрецедентный уровень» — Путин
В 2021 году Китай и Россия продлили действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин ожидает, что Владимир Путин приедет и лично примет участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Путин и Си Цзиньпин приступили к переговорам по видеосвязи
Официальные переговоры глав России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпиня начались в 16:07 по пекинскому времени (11:07 мск).
«Образец межгосударственного сотрудничества» — Путин о Китае и России
Отношения Китая и России выступают образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Китайский лидер заявил о взаимной поддержке РФ и КНР.
Си Цзиньпин назвал Владимира Путина «дорогой друг».
Путин рассчитывает на личную встречу в Пекине с Си Цзиньпином.
Подписаны контракты на производство вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Китае.
Официальные переговоры глав России и КНР начались в 16:07 по пекинскому времени (11:07 мск), сообщает Центральное телевидение Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне отметил, что онлайн-встреча президентов будет продолжительной и насыщенной.
У РФ и Китая рекорды в торговле.
С начала пандемии объединили усилия в борьбе с ней.
Владимир Путин рассказывает о сотрудничестве и постоянных контактах РФ и Китая, несмотря на коронавирусные ограничения.
Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.
Также лидеры обменяются мнениями по международной повестке и региональным проблемам.
Как ранее заявил Песков, Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, инвестиции и торговлю, сотрудничество в сфере высоких технологий.
Путин и Си Цзиньпин начали видеосаммит.