15 Декабря
 
11:51

Торговый оборот России и Китая поставил новый рекорд — Путин

Объём товарооборота России и Китая уже превысил рекордные показатели 2019 года. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

11:51

Цитата из видео. Путин на переговорах с Си Цзиньпином. russian.rt.com

11:46

Китай и Россия едины в неприятии политизации спорта — Путин

Китай и Россия вместе выступают против попыток политизации олимпийского движения. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

11:43

Путин прибудет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр

Лидеры России и Китая встретятся лично на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

11:38

Россия и Китай вывели отношения на «беспрецедентный уровень» — Путин

В 2021 году Китай и Россия продлили действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

11:37

Си Цзиньпин ожидает, что Владимир Путин приедет и лично примет участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

11:35

Путин и Си Цзиньпин приступили к переговорам по видеосвязи

Официальные переговоры глав России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпиня начались в 16:07 по пекинскому времени (11:07 мск).

11:34

«Образец межгосударственного сотрудничества» — Путин о Китае и России

Отношения Китая и России выступают образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

11:34

Китайский лидер заявил о взаимной поддержке РФ и КНР.

11:32

Си Цзиньпин назвал Владимира Путина «дорогой друг».

11:31

Путин рассчитывает на личную встречу в Пекине с Си Цзиньпином.

11:30

Подписаны контракты на производство вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Китае.

11:30

Официальные переговоры глав России и КНР начались в 16:07 по пекинскому времени (11:07 мск), сообщает Центральное телевидение Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне отметил, что онлайн-встреча президентов будет продолжительной и насыщенной.

11:29

У РФ и Китая рекорды в торговле.

11:29

С начала пандемии объединили усилия в борьбе с ней.

11:28

Владимир Путин рассказывает о сотрудничестве и постоянных контактах РФ и Китая, несмотря на коронавирусные ограничения.

11:24

Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

11:21

Также лидеры обменяются мнениями по международной повестке и региональным проблемам.

11:21

Как ранее заявил Песков, Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, инвестиции и торговлю, сотрудничество в сфере высоких технологий.

11:19

Путин и Си Цзиньпин начали видеосаммит.