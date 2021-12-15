Москва, , 14:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились создать независимую финансовую инфраструктуру, которая бы обслуживала торговые операции между двумя странами и на которую не могли бы влиять другие страны. Об этом 15 декабря заявил помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем», — заявил Ушаков.

«Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», — пояснил он.