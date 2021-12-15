Москва, , 15:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Эстонии, им стал Владимир Липаев. Соответствующий указ опубликован 15 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин подписывает указ Archive.government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина 15 декабря: Китай и нацпроекты»

«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонской Республике», — говорится в документе.

62-летний Владимир Липаев работает в системе МИД с 1981 года. Он был советником российского посольства в Норвегии, заместителем директора Департамента кадров МИД, генеральным консулом РФ в немецком Франкфурте-на-Майне.

Другим указом президента от обязанностей посла освобожден Александр Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, Александра Петрова Путин назначил российским послом в Эстонии 18 августа 2015 года. Ранее дипломат много лет работал в Германии.

Читайте также: Посол РФ в Абхазии Двинянин завершил дипмиссию в Сухуме