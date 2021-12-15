Сухум, , 12:23 — REGNUM Посол России в Абхазии Алексей Двинянин ушёл с этой должности и покинул Сухум. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба МИД РФ.

Флаг Абхазии

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия А. А. Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву», — говорится в сообщении.

По данным российского МИД, место посла России в Абхазии временно займёт советник-посланник посольства Максим Литвинов. Причины, по которым Двинянин покинул пост, не называются.

Стоит отметить, что Двинянина назначили российским послом в Сухуме в марте 2018 года. Перед этим он был заместителем директора четвёртого департамента стран СНГ в МИД РФ.