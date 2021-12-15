Москва, , 14:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились об укреплении контактов между профильными ведомствами в целях борьбы с распространением COVID-19. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил 15 декабря журналистам.

Вход в метро. Пекин

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Он отметил, что во время онлайн-переговоров лидеры России и Китая подробно обсудили дальнейшую совместную работу по борьбе с пандемией. Они договорились, что между профильными санитарно-эпидемиологическими ведомствами будут укреплены контакты, кроме того, отметили важное значение организации и производства в Китае российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Достигнутые договорённости предполагают, что Китай будет выпускать свыше 150 млн доз препаратов ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе виртуальной встречи 15 декабря Путин и Си Цзиньпин договорились создать независимую финансовую инфраструктуру.

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