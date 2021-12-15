Нижний Новгород, 15 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки 33 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 387 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в регионе выявили 615 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 571 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 223 803 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 18 842 человека.

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