Нижний Новгород, , 12:14 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 декабря выявили 615 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 571 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 223 803 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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За последние сутки выписан 891 человек, всего выздоровели с начала пандемии 195 574 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 33 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 387 человек. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 18 842 человека.

Напомним, по состоянию на 14 декабря в регионе проведено 4 540 660 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7898 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился и составляет 302,9.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции немного снизился и составляет 0,90. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, по состоянию на утро 14 декабря он составляет 18%.