Иерусалим, 14 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возвращался из Абу-Даби в самолете, на борту которого находился зараженный коронавирусом. Об этом сообщили в канцелярии Беннета 14 декабря.

The Israel Project Нафтали Беннет

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Офис главы правительства обратился за инструкциями в минздрав. Беннет и сопровождавшие его находятся на карантине. 15 декабря они повторно сдадут ПЦР-тест.

В Израиль Беннет вернулся 13 декабря, он встречался в Абу-Даби с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Зейд Аль Нахьяном, который также занимает пост заместителя главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.

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