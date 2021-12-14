Тегеран, , 01:15 — REGNUM Визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Объединенные Арабские Эмираты осуждают иранские власти. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана, опубликованного 13 декабря.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД республики считают, что поездка подрывает безопасность на Ближнем Востоке и направлена против арабских стран, исламского общества, а также населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава МИД Израиля Яир Лапид совершил свой первый визит в египетскую столицу Каир и встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

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