Москва, 14 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Вакцины от COVID-19 от разных производителей имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека, сообщил врач-инфекционист, главный врач компании «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков.

Вакцина

«Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок — S-белок», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса. Разные вакцины моделируют один и тот же процесс, поэтому совмещение препаратов не опасно, подчеркнул специалист.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов заявил, чтоиспользуемый для лечения алкоголизма препарат дисульфирам также является эффективным препаратом при лечении COVID-19.

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