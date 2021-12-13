Москва, , 08:40 — REGNUM Используемый для лечения алкоголизма препарат дисульфирам также является эффективным препаратом при лечении COVID-19. Об этом 13 декабря заявил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИСтанислав Отставнов в беседе с изданием «Известия».

Коронавирус

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Как рассказал ученый, это стало известно из исследования специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Исследователи проанализировали данные 944 127 человек, включая 2233 пациентов, которые принимали дисульфирам. Согласно полученным данным, у проходивших лечение от алкогольной зависимости риск заболеть COVID-19 был на 34% ниже и ни один из них не умер от нового заболевания.

«Возможная польза от применения дисульфирама в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием еще в первые месяцы пандемии. Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу. Кроме того, предполагалось наличие дополнительного механизма работы, который состоит в противодействии уменьшению количества глутатиона — важного антиоксиданта, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего хорошего», — пояснил Отставнов.

В то же время, специалист добавил, что моделируемые данные не всегда могут совпасть с тем, как обстоит дело на практике, однако исследование ученых из США позволяет сделать предположение, что польза от применения лекарства существует не только в результатах расчетов специалистов.

При этом Отставнов уточнил, что для окончательных выводов в этом случае необходимо подождать независимого подтверждения результатов указанного исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса получил положительный результат тестирования на коронавирус.