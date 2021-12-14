Нижний Новгород, 14 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В клинической инфекционной больнице №2 в Нижнем Новгороде открылись специальные обсервационные боксы для пациентов — потенциальных носителей штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Он заверил, что до настоящего момента таких пациентов в Нижегородской области не выявлено. Также министр не уточнил и количество подготовленных коек.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года показатели заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области будут снижаться. «Однозначно будет пятая волна, этот подъем придется, начиная с 15 января, и дальше по чуть-чуть, а потом уже не по чуть-чуть, и ближе к середине февраля будут серьезные цифры», — заявлял ранее Мелик-Гусейнов.

Читайте также: Пятую и шестую волны пандемии прогнозируют в Нижегородской области