Нижний Новгород, , 09:35 — REGNUM До конца 2021 года показатели заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области будут снижаться. «Однозначно будет пятая волна, этот подъем придется, начиная с 15 января, и дальше по чуть-чуть, а потом уже не по чуть-чуть, и ближе к середине февраля будут серьезные цифры», — заявил в интервью телекомпании «Волга» министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов Government-nnov.ru

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Подъему заболеваемости будет способствовать снижение иммунитета тех, кто перенес штамм «Дельта», вакцинировался более шести месяцев назад, а также приход нового штамма «Омикрон».

"И однозначно будет шестая волна», — уверен глава минздрава.

По мнению Мелик-Гусейнова, пятую волну спровоцируют дети, поскольку эта категория жителей области не иммунизирована в такой степени, как иммунизированы взрослые.

«Сейчас крайне важно дождаться вакцины, которая будет разрешена, она уже разрешена к использованию в подростковом возрасте, старше 12 лет ее можно уже использовать», — отметил министр и призвал родителей быть особенно внимательными и ответственными, поскольку именно дети сейчас находятся в опасности.

Он полагает, что вирусу нужно «выкосить» наиболее слабые категории граждан — это пожилые и дети, чтобы остаться в «когорте трудоспособных».

«COVID останется в популяции, но останется среди тех людей, которые способны будут с ним жить… Мы видим в структуре заболеваемости 4% детского населения. Но что происходит на Западе? Давайте смотреть туда, где раньше это происходит и на их ошибках учиться. Там 12% в структуре заболеваемости — это дети. Там в структуре смертности — это 1% уже детского населения», — утверждает Давид Мелик-Гусейнов.

От шестой волны население также не застраховано. В тех странах, где пятая волна пошла на спад, сейчас активно «бьют в колокола», так как наблюдается снижение иммунной защиты даже той части населения, которая была вакцинирована.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 декабря в Нижегородской области выявили 576 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 222 084 случаев. С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 9292 человека.