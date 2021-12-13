Будапешт, 14 декабря, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Первые в стране два случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрированы в Венгрии, 13 декабря сообщило издание Hungary Today со ссылкой на заявление главного венгерского санитарного врача Сесилии Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации журналистов, речь идет о супружеской паре, которая не покидала пределы республики. Мюллер отметила, что в Венгрии пока доминирует вариант «Дельта». Она добавила, что из-за выявления «Омикрона» в стране для ее жителей возрастает необходимость бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря власти Норвегии объявили о скором введении новых ограничительных мер из-за распространения в стране штамма «Омикрона».

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