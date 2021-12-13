Осло, , 20:14 — REGNUM Омикрон-штамм коронавирусной инфекции стремительно распространяется на территории Норвегии, где число госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло рекордных значений. В этой связи власти предупредили, что в скором времени примут решение об ужесточении действующих и введении новых антикоронавирусных ограничениях в попытке замедлить распространение «Омикрона». Об этом 13 декабря сообщил телеканал SVT.

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«Мы вынуждены действовать», — констатировал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, выступая на пресс-конференции.

Скользящая кривая, демонстрирующая заболеваемость COVID-19 в Норвегии за 14-дневный период, показывает, что уровень распространения болезни оценивается в 934 человека на 100 тысяч жителей. Это делает Норвегию страной в Европе с самым быстрым распространением коронавирусной инфекции, сообщает норвежский телеканал NRK.

Новые ограничения будут объявлены поздним вечером 13 декабря.